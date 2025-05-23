50 компаний получили поддержку на конкурсе "Грант на оформление 100 первым"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве подвели итоги конкурса "Грант на оформление 100 первым". По итогам отбора финансовую поддержку получили 50 компаний, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кристину Кострому.

Всего на получение гранта в зимний период было подано свыше 290 заявок. Как отметила руководитель департамента, более 50% заявок поступили от ресторанов и кафе.

"Яркое оформление усиливает привлекательность городской среды, повышает узнаваемость брендов и делает столицу еще уютнее для жителей и гостей. Мы видим большой интерес со стороны бизнеса и уверены, что эта инициатива будет развиваться", – добавила Кострома.

Предприниматели получили грант до двух миллионов рублей, размер которого определялся по сумме понесенных затрат. В число его обладателей вошел гастромаркет "Вокруг света" на Никольской улице, отличившийся оформлением по мотивам произведения "Щелкунчик и Мышиный король". В композиции были использованы 3D-фигуры из ПВХ, световые гирлянды и декоративные елки.

Гендиректор гастромаркета Ольга Павлова отметила, что на бизнес-площадке важно регулярно обновлять оформление. Компенсация затрат на оформление со стороны правительства Москвы дала возможность использовать качественные материалы, привлекать профессиональных дизайнеров и реализовывать самые затейливые идеи.

В свою очередь, в 1-м переулке Тружеников жители и гости столицы могут увидеть подготовленные рестораном Modus живые елки со светящимися гирляндами, декоративные шишки, а также еловый лапник.

Как рассказал гендиректор заведения Александр Корытников, концепцию оформления разработали совместно с дизайнером с целью заинтересовать каждого прохожего. В результате люди фотографировались на фоне украшенного ресторана и публиковали снимки в социальных сетях.

Команда бренда Milamаrsel Fashion&Beauty на Патриарших прудах заморозила верхнюю одежду в ледяном кубе. Со слов основательницы бренда, на такое оформление ее вдохновила собственная коллекция.

Дизайнер, креативный директор и СЕО бренда Мила Марсель рассказала, что выпустила коллекцию теплой одежды для русских морозов. Чтобы выделиться среди остальных, они с командой и придумали необычный куб с замороженным пуховиком. По словам дизайнера, финансовая поддержка дополнительно мотивирует на то, чтобы бизнес с каждым разом создавал что-то еще более необычное и привлекательное.

Кроме того, столичные бизнесмены зимой смогли поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление витрин и фасадов, провести различные мероприятия на городских площадках, стать частью спецпроекта "Заходи на огонек!", а также представить в свой бренд на площадках маркетов волшебства "Сделано в Москве".

В столице начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей "Время возможностей" в рамках проекта "Лето в Москве". Инициатива позволит бизнесменам рассказать горожанам о своем бренде и привлечь новых клиентов. Принять участие в проекте смогут представители различных сфер.

Комплексный подход к поддержке столичного бизнеса является частью большой работы властей по созданию благоприятной бизнес-среды.