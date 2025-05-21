Центр "Моя карьера" подготовил программу ко Дню российского предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр занятости "Моя карьера" подготовил программу ко Дню российского предпринимательства. Она начнется 26 мая в 10:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия запланированы площадка для презентации товаров и услуг самозанятых, выступления бизнесменов с реальными кейсами и предпринимательский квиз, рассказал первый замдиректора службы занятости населения столицы Роман Никитин. По его словам, программа ориентирована на развитие ключевых компетенций, продвижение проектов и раскрытие личного потенциала.

Кроме того, на "Стендапе предпринимателей" эксперты поделятся своими кейсами, а слушатели смогут перенять их опыт, проанализировать собственные стартапы и найти новые идеи для применения в своей сфере.

Также гостей ждет квиз, во время которого они смогут проверить бизнес-смекалку и узнать интересные факты из истории бизнеса. Это поможет получить навыки командной работы и новые знания о развитии собственного дела.

Помимо этого, запланированы деловые игры и быстрые знакомства. Начинающие бизнесмены смогут обменяться опытом и найти партнеров. Для всех желающих будет работать ярмарка, на которой самозанятые представят изделия ручной работы.

Участие в программе бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на сайте.

Между тем в Москве для предпринимателей проведут бесплатное многоуровневое обучение, включающее форум и онлайн-курс. Во время занятий участников научат находить подходящую нишу для бизнеса и применять различные инструменты для продвижения собственного дела.

Помимо этого, будет работать менторская гостиная, где участники смогут проконсультироваться у опытных бизнесменов и найти решение для своих деловых задач.