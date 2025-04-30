Москва заключила более 43 тыс контрактов с предпринимателями на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первом квартале этого года столичные заказчики подписали с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) более 43,1 тысячи контрактов на сумму почти 11 миллиардов рублей. Это на 12,5% больше объемов за аналогичный период 2024 года, заявила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, субъекты МСП – ключевые контрагенты города, которые помогают московским учреждениям закрывать оперативные потребности. На них пришлось около 42% от общего объема закупок на портале за первые три месяца 2025 года.

Чаще всего столичные заказчики приобретали у них строительные, хозяйственные, медицинские, информационно-технологические материалы, бытовую технику, средства связи, электронику и оргтехнику, а также услуги по техническому обслуживанию и содержанию городских объектов. По этим категориям с января по март подписано около 18,3 тысячи контрактов, уточнила Багреева.

В настоящее время регулярно порталом поставщиков пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. При этом количество зарегистрированных на площадке поставщиков растет – их уже более 370 тысяч.

Лидерами по сумме заключенных контрактов в первом квартале стали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской области и Красноярского края. Их суммарный объем закупок составил 87% от общего количества заключенных на портале сделок, уточнил Пуртов.

Ранее девять компаний получили звание "Поставщик Правительства Москвы". Оно подтвердило их надежность как партнеров для московских заказчиков.

Багреева напомнила, что звание ежегодно получают предприниматели, которые активно участвуют в городских закупках. Такие организации обеспечивают соцучреждения и коммунальные службы необходимыми товарами.