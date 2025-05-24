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24 мая, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

Собянин: все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

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К 2026 году все фонды московских музеев перейдут в цифровой формат. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, ранее музеи вели бумажные картотеки и прикрепляли фотографии на распечатках, но теперь эта работа упростилась благодаря цифровым технологиям.

Оцифровка позволяет представлять экспонаты широкой аудитории без риска для оригиналов. Уже внесены в Государственный каталог Музейного фонда России 1,8 миллиона экспонатов из московских музеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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