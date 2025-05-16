"Мой район. Новости": площадку по выпуску роботов запустили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Компания – разработчик роботизированных систем реализовала уникальный проект в "Технополисе "Москва". Она запустила робоцентр, который расположился на 2 000 квадратных метров. Все машины не только работают, но и собираются здесь же.

Среди них – шестиметровый сварщик, который может сам определить положение деталей благодаря техническому зрению. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".