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16 мая, 05:45

Технологии

"Мой район. Новости": площадку по выпуску роботов запустили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Мой район. Новости": площадку по выпуску роботов запустили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

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Компания – разработчик роботизированных систем реализовала уникальный проект в "Технополисе "Москва". Она запустила робоцентр, который расположился на 2 000 квадратных метров. Все машины не только работают, но и собираются здесь же.

Среди них – шестиметровый сварщик, который может сам определить положение деталей благодаря техническому зрению. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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