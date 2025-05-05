"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

Пятиклассник Алексей Булыгин самостоятельно собрал и запрограммировал робота. Занятия по робототехнике в ГАОУ города Москвы "Гимназия имени Н. В. Пушкова" мальчик выбрал не случайно, в будущем он мечтает стать конструктором.

Новая школа в Троицке появилась летом прошлого года. Там дети могут заниматься спортом, хореографией, наукой или творчеством. Прежнее здание гимназии было как минимум вдвое меньше. Учителя признаются, что в первое время нередко терялись в огромном пространстве, но со временем оценили все его преимущества.

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