Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 06:30

Общество

"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

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Пятиклассник Алексей Булыгин самостоятельно собрал и запрограммировал робота. Занятия по робототехнике в ГАОУ города Москвы "Гимназия имени Н. В. Пушкова" мальчик выбрал не случайно, в будущем он мечтает стать конструктором.

Новая школа в Троицке появилась летом прошлого года. Там дети могут заниматься спортом, хореографией, наукой или творчеством. Прежнее здание гимназии было как минимум вдвое меньше. Учителя признаются, что в первое время нередко терялись в огромном пространстве, но со временем оценили все его преимущества.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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