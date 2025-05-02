02 мая, 10:15Мэр Москвы
Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников
Москвичи завоевали рекордное количество дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников. Итоги уже подвели по всем 24 предметам, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
У московских школьников – 332 диплома победителей и больше 1,5 тысячи дипломов призеров. Абсолютными победителями признали 34 столичных школьника. Всего в этом году в финале олимпиады участвовали более 3 тысяч учеников из Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Минпросвещения предложило установить единые нормы по визуализации пространств в школах
- Предмет "основы духовно-нравственной культуры" вернется в российские школы