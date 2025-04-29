На фестивале "Пасхальный дар" нашли новый дом 30 животных из приютов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 30 животных из столичных приютов обрели новый дом благодаря благотворительному проекту "Четвероногий друг", который проводился в рамках фестиваля "Пасхальный дар" с 24 по 27 апреля на Цветном бульваре. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Задача проекта заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание общественности на ответственном отношении к животным, а также в оказании поддержки московским приютам. Из 30 питомцев хозяев нашли 11 собак и 19 кошек. Причем среди них были как молодые, так и взрослые особи.

"Для них была организована выставка – знакомство с потенциальными хозяевами и площадки для взаимодействия с посетителями", – уточнили в пресс-службе.

Например, хозяев обрели годовалая кошка Плюша с ярко-зелеными глазами, трехлетняя серая кошка Дарси, пятилетний пес Дан, годовалая белая собака Мишель и четырехмесячный щенок Джорджия.

Кроме того, благотворительная программа позволила собрать 1,22 тысячи килограммов сухого и 149 килограммов влажного кормов, а также 29 упаковок пеленок, 55 игрушек, 30 упаковок гигиенических средств и 66 упаковок лакомств и угощений. Пожертвования, собранные через специальные "корзины добра", были переданы в городские приюты.

Как подчеркнули в пресс-службе, проект получил поддержку от известных людей из разных сфер деятельности. Среди них оказались блогер Влад Бумага, гимнаст Никита Нагорный, телеведущая Юлия Барановская, певец Леша Янгер, а также дизайнеры Артем Кривда и Катя Добрякова.

Вместе с тем в рамках образовательной программы проекта посетители смогли получить более 350 консультаций по ветеринарии и кинологии. Также были проведены тематические занятия, посвященные уходу за животными, адаптации питомцев к жизни в городе и подготовке к путешествиям.

Там же для хозяев питомцев была организована зона груминга, где можно было получить базовые услуги по уходу за животными. Еще на площадке работали специальные торговые точки, в которых можно было приобрести зоотовары, корм и аксессуары.

Вместе с тем на территории проекта действовала зона игр для животных, где питомцы могли социализироваться и общаться с посетителями.

В пресс-службе отметили, что проект "Четвероногий друг" продемонстрировал высокий уровень интереса жителей столицы к поддержке городских приютов и их готовность осознанно выбирать домашних животных. Формат мероприятия объединил в себе благотворительность и обучение, а также позволил москвичам принять участие в решении важных социальных проблем.

Еще один фестиваль, посвященный животным, – "Лапки" – пройдет 24–25 мая в парке "Ходынское поле". Мероприятие организовано порталом mos.ru и компанией VK.

На нем выступят артисты, DJ, пройдут встречи с блогерами и их питомцами, а также интерактивные программы с животными. Кроме того, гостей ждут лекции, мастер-классы и дискуссии с экспертами, на которых они узнают о ведении блога от лица питомца, зооволонтерстве, уходе за животными, работе служебных собак и путешествиях с питомцами.