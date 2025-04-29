Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В майские праздники службы Москвы будут работать в обычном режиме. Москвичи могут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, с помощью портала mos.ru или городских мобильных приложений жители могут вызвать мастера, узнать график работы различных учреждений, уточнить расписание общественного транспорта, передать показания счетчиков и оплатить счета. Найти ответ на вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты интересующего ведомства можно в разделе "Помощь" на mos.ru.

Также Собянин указал телефонные номера, которые могут понадобиться в период праздников:



контакт-центр "Московский транспорт" 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного) ;

; запись к врачу 8 (495) 539-30-00 (или 122) ;

; Единая справочная служба правительства Москвы 8 (495) 777-77-77 ;

; Единый диспетчерский центр 8 (495) 539-53-53 ;

; горячая линия для передачи показаний счетчиков воды и электричества 8 (495) 539-25-25 .

Между тем парковка в столице с 1 по 3 и с 8 по 10 мая станет бесплатной. Это касается всех уличных парковок, в том числе тех, на которых действуют повышенные тарифы, а также автостоянок в зонах динамического тарифа. Исключение – парковки со шлагбаумом, которые продолжат работать в обычном режиме.