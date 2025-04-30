Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В течение месяца сотрудники коммунальных служб благоустраивали улицы Москвы. Ежегодной генеральной уборке не помешала даже переменчивая погода, рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, за это время коммунальщики отмыли фасады жилых домов и административных зданий от зимней пыли. При необходимости были отремонтированы входные двери подъездов, цоколи и лестницы входных групп.

Также благоустроены строительные площадки, тепловые и газораспределительные пункты, трансформаторные подстанции, а также территории столичных учреждений и предприятий. Во дворах привели в порядок оборудование на детских и спортивных площадках.

Особое внимание, по словам мэра, было уделено дорожно-транспортной инфраструктуре. Дороги и тротуары несколько раз отмывали специальным шампунем. Также специалисты начали обновлять разметку. Промыли тоннели, эстакады, мосты и пешеходные переходы.

Сотрудники коммунальных служб отмыли остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, знаки и указатели, привели в порядок фонари, отремонтировали их элементы, где это было необходимо. Кроме того, к летнему сезону были подготовлены набережные и причалы.

Собянин отметил, что после уборки стали чистыми памятники и произведения монументального искусства. После тщательной подготовки заработают и столичные фонтаны.

В городе уже 4,2 миллиона виол украсили клумбы. Также начинают цвести около 15 миллионов тюльпанов. Благоустроили парковые территории и зеленые зоны.

На помощь коммунальщикам выходили москвичи. Горожане приняли участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля. Они помогли прогрести газоны и подготовить клумбы к высадке цветов.

Ранее Собянин сообщил, что около 1 миллиона дорожных объектов в столице подготовят к лету. При этом службы эксплуатации ЦОДД и организации комплекса городского хозяйства следят за состоянием дорожных объектов на протяжении всего года. Тем не менее особенно много работы всегда приходится на весенний период.