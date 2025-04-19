Сергей Собянин: около 1 млн дорожных объектов в Москве подготовят к лету

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На дорогах столицы пройдет генеральная уборка, в рамках которой к лету подготовят около 1 миллиона объектов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что чистые дорожные элементы и светофоры необходимы не только для поддержания красоты города, но и для безопасности водителей и пешеходов. Грязь, пыль и противогололедные материалы, которые скапливаются на дорогах на протяжении зимы, значительно снижают видимость и функциональность дорожных объектов, пояснил он.

При этом службы эксплуатации ЦОДД и организации комплекса городского хозяйства следят за состоянием дорожных объектов на протяжении всего года. Тем не менее особенно много работы всегда приходится на весенний период.

В рамках месячника благоустройства в порядок планируется привести около 900 тысяч дорожных знаков, свыше 63 тысяч светофоров, 376 дорожных табло, 578 светодиодных знаков для дистанционного вывода информации, а также 4 973 велопарковки и 1 284 стелы пешеходной навигации.

Все работы будут проводиться в выходные дни и непиковые часы, чтобы избежать создания помех для движения в городе, подчеркнул Собянин.

Тем временем коммунальщики продолжают промывать фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий. При необходимости проводится ремонт входных групп и покраска цоколей. Во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, а также красят скамейки и урны.