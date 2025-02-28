Пять главных домов городских усадеб признали памятниками архитектуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В реестр объектов культурного наследия регионального значения внесли усадьбы Плохово – Осташевских – Л. С. Полякова, Кулаковых, В. Д. Носова, купца В. С. Бородина и усадьбы XVIII–XIX веков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Усадьба Плохово – Осташевских – Л. С. Полякова располагается на Тверском бульваре, доме 17, строении 4. Предполагается, что здание построено на основе палат, которые возведены в конце XVII века. Первыми известными владельцами усадьбы были братья Федоровы, которые занимали важные посты в новых учреждениях, созданных Петром I.

Имение с каменными постройками было продано семье Волконских в 1728 году, а в 1749 году флигель-адъютант Алексей Плохово купил эту усадьбу с садом и прудом. Семья Плохово владела усадьбой почти 80 лет, в течение которых владения расширялись и приобретали арочную форму. В 1812 году деревянные постройки сгорели в пожаре, а дом серьезно пострадал. Ампирный стиль у здания появился только в 1820-х годах, когда семья восстановила имение.

С 1829 по 1834 год владение принадлежало Казимиру Осташевскому. В усадьбе он создал увеселительный сад, о котором писали Лев Толстой и Михаил Загоскин. Платон Пуколов владел имением с 1867-го до 1869-го. Он сдал помещения Артистическому кружку Николая Рубинштейна, Александра Островского, князя Владимира Одоевского.

В 1872 году владение купил Самуил Поляков, который занимался строительством российских железных дорог. До начала XX века здание использовалось как доходный дом, в котором сдавались квартиры для среднего класса. В 1910 году тайный советник Лазарь Соломонович Поляков продал усадьбу Ярославско-Костромскому земельному банку. Уже в 1922 году здание было перестроено под коммунальное жилье.

Около 10 лет назад здание было признано аварийным и освобождено от жильцов. Эксперты из департамента культурного наследия наблюдали за состоянием здания все эти годы и добились проведения восстановления усадьбы. Ее владелец не выполнял требования о проведении работ, и в 2022 году Мосгорнаследие обратилось в суд с иском об изъятии дома. Только после этого собственник начал реставрационные работы.

В данный момент работы по восстановлению подходят к концу. Специалисты очистили стены от старого покрытия, укрепили кирпичную кладку и обновили фасады. Кроме того, они восстановили сохранившийся декор и создали новый.

Главное двухэтажное здание усадьбы Кулаковых находится по адресу Верхняя Радищевская улица, дом 8, строение 1. В 1805–1812 годах купец Михаил Артамонович Кулаков построил одноэтажное каменное здание. При купце Ефреме Кулакове к нему был добавлен второй этаж. В 1909–1914 годах в главном доме располагалась частная женская гимназия Раисы Ивановны Гавеман. В советское время здание использовалось для административных целей и в качестве жилья.

В оформлении помещений можно увидеть элементы декора XIX века. Среди них – угловые печи, украшенные зеркалами с изогнутыми поверхностями и покрытые гладким белым кафелем. Также в интерьерах присутствуют изразцовые печи с орнаментом, лепные и тянутые карнизы на потолке.

Купцы Носовы, владельцы крупного предприятия по производству шерстяных товаров, стали значимыми персонажами в истории района Преображенское в Москве. Их городская усадьба находится по адресу Малая Семеновская улица, дом 1, строение 1. На протяжении многих лет во главе дела стоял Василий Носов, сын одного из создателей фабрики.

Братья Дмитрий, Василий и Иван начинали свой путь в качестве простых ткачей. В 1829 году они создали небольшую ткацкую фабрику на берегу Хапиловского пруда. В 1873 году Василий Носов выкупил участок возле фабрики и построил там деревянный дом для своей семьи.

Спустя несколько лет он заказал для себя двухэтажный особняк в стиле модерн по проекту архитектора Льва Кекушева. Дом был оформлен в английском стиле. Архитектор Иван Жолтовский создал мраморный зал на втором этаже, позднее оформил парадную столовую в левом крыле здания.

В начале XX века художник Мстислав Добужинский украсил парадную лестницу, соединяющую парадный зал и столовую. Он оформил своды, арку, ниши и двери в стиле раннего Возрождения. Роспись сводов выполнена золотом по кобальтовому фону в традициях итальянской живописи XIV–XVI веков. Это единственная монументальная работа художника в России.

Усадьбу купца Василия Бородина можно увидеть на Садовнической улице, доме 71, строении 4. Каменные палаты были построены в 1770-х годах. В 1890 году усадьба перешла к титулярному советнику Василию Полшкову. По проекту архитектора Ивана Мочалова деревянные постройки у южного фасада были заменены на каменную двухэтажную пристройку с отдельным входом и лестницей. С 1917 года владение стало принадлежать меховой фабрике "Пролетарский труд". Фасад здания сохранил оформление постклассического стиля 1850–1860-х годов. Центральная часть фасада украшена пилястрами с лепным декором.

Главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков находится на Новой Басманной улице, доме 21, строении 1. С 1780 года и до конца XVIII века здание принадлежало бригадиру князю Владимиру Голицыну, а после оно перешло во владение князя Алексея Долгорукова. В 1820-х годах здесь был построен двухэтажный дом с белокаменным цоколем, первый этаж которого был каменным, а второй – деревянным. Здание украшено карнизом с фигурным завершением, а также мезонином с тремя окнами и фронтоном.

Между тем власти Москвы взяли под охрану ценные элементы усадьбы чаепромышленников Высоцких в переулке Огородная Слобода. В перечень охраняемых элементов вошли детали фасада и интерьерные решения. Среди ценных предметов усадьбы, подлежащих обязательному сохранению при проведении работ, значатся полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы, световые фонари начала XX века.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, особняк Высоцких является ярким образцом архитектуры, сочетающим богатый декор, сложные фасадные формы и живописную композицию.