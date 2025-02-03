Еще шесть зданий Москвы признаны объектами культурного наследия

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Еще шесть зданий Москвы попали в список объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, сообщает портал мэра и правительства города.

Статус ОКН получил деревянный дом 1829 года постройки, расположенный в Хлебном переулке. Здание в стиле классицизма построил неизвестный архитектор для губернского секретаря Гавриила Лебедева. В XIX и XX веках сооружение перестраивалось, а в начале 1990-х годов стало частным. В 2023 году дом отреставрировали, восстановив утраченные элементы декора.

Вторым зданием, ставшим объектом культурного наследия, оказался еще один образец деревянного зодчества, расположенный в Старомонетном переулке. Его возвели в 1818 году по заказу купца И. В. Масягина. До Октябрьской революции 1917 года здесь жили различные представители купеческих фамилий. Реставрация завершилась в 2024 году, в ходе нее сруб был разобран и полностью восстановлен.

Также ОКН стал доходный дом с чайным магазином торгового дома Расторгуевых на улице Солянка. "Дом с атлантами" построили в 1882 году для Алексея Расторгуева, после 1917 года его национализировали, а затем часть дома использовалась под лаборатории НИИ рентгенологии и радиологии. Здесь реставрационные работы, начатые в 2018 году, уже почти завершены.



Четвертым памятником стала городская усадьба XIX века на Большой Ордынке. Владельцами усадьбы в разное время были представители известных фамилий Демидов и Правдин. В наше время здесь находятся Центр Вознесенского и полпредство Чувашии. Реставрация главного дома проходила в 2013–2015 годах, а ремонт флигеля был завершен к 2020 году.

Кроме того, ОКН стали доходный дом с рестораном "Альпийская роза" на Пушечной улице 1825 года постройки, перестроенный в начале XX века в стиле эклектики с элементами модерна, а также жилой дом управления пароходства канала Москва – Волга на Ленинградском проспекте, выстроенный в стиле сталинского ампира в конце 1930-х годов.

За 14 лет в Москве 734 объекта были признаны памятниками архитектуры. Один из таких объектов – царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, расположенный на Ленинградском проспекте. Кроме того, охранный статус получил Рижский вокзал, возведенный в 1899–1901 годах.

