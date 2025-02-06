Ценные элементы усадьбы Высоцких взяли под охрану Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Власти Москвы взяли под охрану ценные элементы усадьбы чаепромышленников Высоцких в переулке Огородная Слобода. В перечень охраняемых элементов вошли детали фасада и интерьерные решения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди ценных предметов усадьбы, подлежащих обязательному сохранению при проведении работ, значатся полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы, световые фонари начала XX века. Кроме того, в списке упомянуты ажурное ограждение, мраморная лестница, витражный тамбур, метлахская плитка лестничных площадок, плафоны с лепными фризами и розетками, панно с советской символикой, обстановочный комплекс 1900–1935 годов и мраморный бассейн с фонтаном 1936 года.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, особняк Высоцких является ярким образцом архитектуры, сочетающим богатый декор, сложные фасадные формы и живописную композицию. Сегодня усадьба остается центром культурной жизни и помогает воспитывать творческое подрастающее поколение, заявил он.

Ранее шесть зданий Москвы попали в список объектов культурного наследия регионального значения. Например, этот статус получил деревянный дом 1829 года постройки, расположенный в Хлебном переулке. Здание в стиле классицизма построил неизвестный архитектор для губернского секретаря Гавриила Лебедева. В XIX и XX веках сооружение перестраивалось, а в начале 1990-х годов стало частным.

За 14 лет в Москве 734 объекта были признаны памятниками архитектуры. Один из таких объектов – царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, расположенный на Ленинградском проспекте. Кроме того, охранный статус получил Рижский вокзал, возведенный в 1899–1901 годах.