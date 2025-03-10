Пять московских доходных домов внесены в реестр объектов культурного наследия

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве признали памятниками архитектуры регионального значения пять доходных домов. Они внесены в реестр объектов культурного наследия (ОКН), сообщает портал мэра и правительства столицы.

После получения статуса ОКН здание встает на государственную охрану. Такой объект нельзя сносить, а все работы в здании должны проводиться при согласовании с городом. Первое здание – трехэтажный доходный дом жены московского купца Екатерины Николаевны Вейхельт в Большом Харитоньевском переулке. Его возвели в 1900 году.

Угловое здание в стиле эклектики выделяется не только эркерами с лепным декором с растительными мотивами, но и крупным рустом, пилястрами и сандриками. В советское время здесь были коммунальные квартиры, а ныне – пространство для проведения мероприятий и разные магазины.

Второе здание, пополнившее перечень ОКН, это доходный дом Осипа Осиповича Вильнера, построенный вдоль Старой Басманной улицы. Пятиэтажный дом, возведенный в стиле модерн в 1903 году по проекту архитектора Николая Жерихова, интересен большими витринными окнами первого этажа с поясами иоников, а также замковыми камнями, декорированными женскими масками и маскаронами с древнегреческим богом Гермесом.

Сооружение аналогично по судьбе с первым зданием – в советские годы здесь были "коммуналки", а на первом этаже – торговые помещения, включая известный "финский" магазин продуктов. Кроме того, здесь одно время жил известный спортивный комментатор Николай Озеров.

Третьим домом-памятником стал жилой дом в неорусском стиле на Спартаковской улице, возведенный в 1910 году. Сооружение примечательно резными наличниками и фигурными филенками с геометрическими и растительными мотивами. Постройка создавалась по проекту Алексея Захарова для купца второй гильдии Василия Герасимова. В наше время здание является административным.

Четвертый дом – двухэтажное жилище архитектора Петра Ушакова в Денежном переулке, которое построили в 1823 году. Предположительно, свой облик дом получил лишь в 1893 году после возведения пристройки с южной стороны главного здания. Внешние стены дома-памятника украшены рустом, замковыми камнями, филенками, аттиком и лепным декором.

В реестр также внесли дом в Столовом переулке, который является частью городской усадьбы конца XVIII – начала XIX века. Ранее здесь была Арбатская полицейская часть, но затем сооружения перестроили по проекту Петра Михайлова, а в 1876 году под руководством Михаила Никифорова переустроили угловую часть двухэтажного корпуса.

После этого почти все помещения стали жилыми, а сегодня фасады дома являются образцом архитектуры позднего классицизма.

До этого все перечисленные здания обладали промежуточным статусом выявленных объектов культурного наследия.

Ранее стало известно, что благодаря деятельности столичного Мосгорнаследия за 14 лет удалось включить в реестр ОКН 734 объекта. В частности, туда вошли усадьбы Плохово – Осташевских – Л. С. Полякова, Кулаковых, В. Д. Носова, купца В. С. Бородина и усадьбы XVIII–XIX веков.

