Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро "Академическая"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Оформление новой станции "Академическая" Троицкой линии метро будет посвящено 300-летию Российской академии наук (РАН). Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Путевые стены займут художественные панно о науке. Пассажиры смогут увидеть портреты выдающихся деятелей разных эпох, среди них – Лаврентий Блюментрост, Иван Шумахер, Николай Семенов и Владимир Вернадский", – рассказал градоначальник.

На стенах новой станции также планируется разместить изображения здания РАН.

"Академическая" Троицкой линии метро появится на перекрестке улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Там будет два подземных вестибюля, каждый из которых окажется соединен с пешеходными переходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

"Уже начали строительство и пересадочного узла между одноименными станциями "Академическая" изумрудной и оранжевой веток", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро будет посвящен ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Светильники над платформой будут создавать эффект движения. Кроме того, стены вдоль платформы планируется украсить мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут отражать свет.

