Новости мира: пожар произошел на рынке в центре Тбилиси

В центре Тбилиси произошел крупный пожар. На рассвете загорелся вещевой рынок около станции метро "Площадь вокзальная". Огонь охватил около 15 тысяч квадратных метров. Рядом расположен железнодорожный вокзал, а также больница. Пациентов эвакуировали. На место прибыли около 30 пожарно-спасательных расчетов. Они тушили огонь несколько часов.

Сильный шторм обрушился на север американского штата Техас. Больше всего пострадал небольшой городок Бенджамин. Ураганный ветер ломал деревья и сносил крыши. Его порывы достигали 40 метров в секунду. Также пошел крупный град. По сообщениям синоптиков, ураган ушел в сторону восточных штатов.

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