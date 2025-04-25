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25 апреля, 07:45

Безопасность

Мошенники стали звонить россиянам под предлогом замены полисов ОМС

Мошенники стали звонить россиянам под предлогом замены полисов ОМС

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники обзванивают людей под предлогом замены полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Они убеждают абонентов в необходимости замены бумажного полиса на электронный. Чтобы это сделать, якобы нужно установить на мобильный телефон специальное приложение. На самом деле такая программа предоставляет мошенникам доступ к мобильному банку пользователя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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