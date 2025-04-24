"Московский патруль": мошенники с помощью поддельных документов присвоили 9 квартир

В Москве мошенники с помощью поддельных документов присваивали квартиры. Они делали фальшивые договоренности на свое имя и оформляли недвижимость на сообщников с целью дальнейшей продажи.

В настоящее время по ходатайству следователя на квартиры, права на которые были получены противоправным способом, судом наложен арест, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Всего участники группировки присвоили не меньше девяти квартир на общую сумму 300 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".