23 апреля, 20:07Происшествия
Пожар вспыхнул в выселенном здании на юго-востоке Москвы
По данным ведомства, возгорание зафиксировано в доме 17А на Волочаевской улице. В настоящее время принимаются меры по тушению огня. В результате ЧП пострадавших нет.произошел около торгово-развлекательного центра "Афимолл Сити" на площади 30 квадратных метров. Он начался с воспламенения строительных материалов, которые находились на территории, прилегающей к административному корпусу ТРЦ.
Спустя время спасатели ликвидировали возгорание, о пострадавших информация не поступала. Установление обстоятельств и причин ЧП взяла на контроль Пресненская межрайонная прокуратура.