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23 апреля, 20:07

Происшествия

Пожар вспыхнул в выселенном здании на юго-востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в выселенном 5-этажном здании на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано в доме 17А на Волочаевской улице. В настоящее время принимаются меры по тушению огня. В результате ЧП пострадавших нет.

Видео: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Ранее пожар произошел около торгово-развлекательного центра "Афимолл Сити" на площади 30 квадратных метров. Он начался с воспламенения строительных материалов, которые находились на территории, прилегающей к административному корпусу ТРЦ.

Спустя время спасатели ликвидировали возгорание, о пострадавших информация не поступала. Установление обстоятельств и причин ЧП взяла на контроль Пресненская межрайонная прокуратура.

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