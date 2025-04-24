Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения мальчика в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Предварительно установлено, что утром 24 апреля ребенок вышел из квартиры жилого дома на улице Саморы Машела и направился в школу. Однако в учебное заведение он не пришел и домой не вернулся.

Следователи совместно с правоохранителями и волонтерами устанавливают местонахождения мальчика и все обстоятельства произошедшего.

Об исчезновении ребенка в Обручевском районе столицы стало известно вечером 24 апреля. Со слов родителей мальчика, он исчез по дороге в школу примерно в 07:00. Мать пошла в одну сторону, а ребенок уехал на самокате в другую.

Позже очевидцы сообщили, что на скамейке был обнаружен рюкзак с тетрадями с именем ребенка. Мальчик, одетый в серую кофту с капюшоном и кепку желто-зеленого цвета, также был замечен на камерах на улице Бакулева рядом с поликлиникой и школой № 109, на улице Профсоюзной, 136-152 и на улице Капицы, рядом со школой № 1273.

Соседка пострадавшей семьи рассказала, что последний раз мальчика видели в районе улицы Академика Капицы, на границе с Битцевским лесом.

С информацией о пропавшем ребенке можно обращаться по номеру 8 (900) 929-22-87.