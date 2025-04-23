МВД предупредило о новой схеме мошенничества с соцвыплатами

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники размещают на поддельных сайтах информацию о социальных выплатах от несуществующих организаций, оформленных с использованием государственной символики.

Потенциальных жертв просят ввести паспортные данные и подтвердить действия СМС-кодом. В результате люди теряют не только личную информацию, но и деньги со своих счетов.

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