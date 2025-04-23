Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 06:15

Безопасность

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с соцвыплатами

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с соцвыплатами

"Московский патруль": в ГАИ напомнили о последствиях раннего использования мотоциклов

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые сайты по продаже авиабилетов

В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня

Более миллиона москвичей установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на оформление сим-карт появился на "Госуслугах"

В России предложили запретить опасные ИИ-системы, которые вредят людям

Жителей столичного региона призвали не поджигать сухую траву

Военные корабли РФ приняли участие в учениях в Балтийском море

Корабли Балтийского флота провели успешные артиллерийские стрельбы

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники размещают на поддельных сайтах информацию о социальных выплатах от несуществующих организаций, оформленных с использованием государственной символики.

Потенциальных жертв просят ввести паспортные данные и подтвердить действия СМС-кодом. В результате люди теряют не только личную информацию, но и деньги со своих счетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика