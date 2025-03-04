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04 марта, 08:30

Безопасность

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Индийском океане

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Корабли Тихоокеанского флота России успешно выполнили дневные и ночные стрельбы в Индийском океане. В маневрах участвовали два корвета и средний морской танкер. Экипажи отработали отражение атак с воздуха и провели морской бой с условным противником.

Разведку и поиск целей осуществлял вертолет Ка-27М, пилоты которого также корректировали огонь кораблей. Отряд вышел в дальний поход из Владивостока в начале февраля и ранее принял участие в международных учениях "Комодо-2025" у берегов индонезийского острова Бали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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