МВД предупредило об используемых мошенниками играх в Telegram

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Мошенники начали использовать приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простые игры для заработка криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

На фоне старта второго сезона игры Hamster Kombat аферисты активно используют "тапалки" для обмана пользователей, уточняет ведомство.

Одна из схем – "скам-проекты", когда мошенники разрабатывают игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Пользователям предлагается выполнить простые действия для получения монет, которые можно конвертировать в криптовалюту.

За дополнительные деньги злоумышленники дают возможность купить премиум-условия или усилить персонаж, однако когда пользователь хочет вывести средства, ему предлагают вновь пополнить игровой счет.

Кроме того, мошенники используют поддельные ресурсы, обещая предоставить возможность вывести монеты или получать бонусы. Когда пользователь авторизуется через Telegram или привязывает к учетной записи свой криптокошелек, злоумышленники выводят его средства.

Между тем эксперты предупредили о значительном росте фишинговых атак в связи с началом второго сезона мобильной игры Hamster Kombat. В этом месяце число игроков, которые ранее были активны в "тапалке", достигло почти 12 миллионов. Некоторые участники вернулись в проект 18 февраля после обещаний увеличить выплаты.

Ранее мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Одна из таких была создана на территории аэропорта Шереметьево.

Чтобы авторизоваться для входа в сеть по коду из СМС, злоумышленники предлагали пройти эту процедуру через Telegram, отправив код в сервисный бот. После этого аферисты получали доступ к телеграм-аккаунту людей.