Путин подписал закон о лишении свободы до 5 лет за порчу имущества из-за ненависти

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Владимир Путин подписал закон, предполагающий лишение свободы на срок до пяти лет за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества по мотивам ненависти или вражды. Документ представлен на официальном портале правовой информации.

Новым квалифицирующим признаком дополняется часть 2 статьи 167 УК России. В случае порчи имущества по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или по мотивам вражды в отношении любой социальной группы будет полагаться наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее депутаты Госдумы приняли проект закона о привлечении добровольцев к материальной ответственности за порчу вооружения, военной техники или имущества. Согласно новым нормам, для расчетов размера возмещения ущерба будет применяться не полный оклад месячного денежного содержания, а его 50% за календарный месяц.

Кроме того, из денежного довольствия гражданина будут удерживаться 20%.