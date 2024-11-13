Госдума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

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Госдума в ходе заключительного чтения приняла законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за порчу вооружения, военной техники или имущества. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Изменения вносятся в закон "О материальной ответственности военнослужащих". Так, под него будут подпадать те граждане, которые участвуют в боевых действиях наравне с бойцами ВС РФ. При этом какая-либо материальная ответственность за утрату или порчу военного имущества, переданного для выполнения задач, у добровольцев отсутствует.

Теперь, согласно принятым нормам, для расчетов размера возмещения ущерба будет применяться не полный оклад месячного денежного содержания, как это установлено сейчас для проходящих службу по контракту, а 50% денежного содержания добровольца за календарный месяц.

Помимо этого, из денежного довольствия члена соответствующих формирований будут удерживаться 20%. При этом если из его денежного содержания уже удерживается часть средств, то их общий размер не может превышать 50%.

Между тем кабмин РФ поддержал инициативу, предусматривающую для бойцов СВО и членов их семей бесплатную юридическую помощь в судах при рассмотрении ряда категорий дел. Однако в правительстве уточнили условие, что "реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами о бюджетах субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период".

До этого в Минобороны РФ предложили оформлять статус ветерана боевых действий добровольцам с момента вступления в СВО, что позволит бойцам и их семьям получать меры соцподдержки.