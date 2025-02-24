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24 февраля, 08:45

Безопасность

На Бали завершились учения "Комодо-2025" с участием российских кораблей

На Бали завершились учения "Комодо-2025" с участием российских кораблей

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На Бали завершились международные военно-морские учения "Комодо-2025". В финальном этапе маневров у побережья Индонезии участвовали более 20 боевых кораблей. Российский флот представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга".

В ходе учений также проводились спасательные операции с использованием российского палубного вертолета Ка-27ПС. Учения "Комодо-2025" стартовали 16 февраля. В них участвовали корабли и наблюдатели из более чем 30 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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