В Совете Федерации разработали новые меры для защиты граждан от мошенников

Совет Федерации подготовил пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошенников. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подробности инициатив пока не раскрываются, но их реализация позволит усилить гарантии безопасности граждан.

Согласно статистике, в прошлом году россияне потеряли около 300 миллиардов рублей из-за действий мошенников. Также было выявлено 10 финансовых пирамид, чьи организаторы предлагали оформить кредиты на участников схем.

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