Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Москвичам стоит быть осторожнее. Злоумышленники звонят, представляясь учителями или завучами школ, и просят сообщить код из смс якобы для продолжения обучения ребенка. Как предупреждают в департаменте образования и науки, выполнение этого требования дает мошенникам доступ к личным данным жертвы.

В ведомстве напомнили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают коды из смс.

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