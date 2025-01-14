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14 января, 07:15

Безопасность

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

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Москвичам стоит быть осторожнее. Злоумышленники звонят, представляясь учителями или завучами школ, и просят сообщить код из смс якобы для продолжения обучения ребенка. Как предупреждают в департаменте образования и науки, выполнение этого требования дает мошенникам доступ к личным данным жертвы.

В ведомстве напомнили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают коды из смс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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