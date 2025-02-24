24 февраля, 07:30Безопасность
Сбербанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества
Клиентов Сбербанка предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с картами Visa и Mastercard. Злоумышленники начали рассылать фейковые смс-сообщения о восстановлении полного функционала карт, включая международные платежи.
В сообщении содержится ссылка на поддельную страницу банка, где клиентам предлагается ввести персональные данные. В случае, если они это сделают, мошенники получат доступ к их счетам.
Роскачество настоятельно рекомендует быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также избегать ввода личных данных на незнакомых ресурсах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.