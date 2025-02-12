ВС России применили новые барражирующие боеприпасы от "Ростеха" в зоне СВО

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Вооруженные силы России начали применять новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" в зоне специальной военной операции. Как рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, снаряды успешно уничтожают огневые точки, бронетехнику и системы ПВО украинской армии.

"Дрон-камикадзе сделан по принципу "просто, но функционально" – его можно выпускать в больших количествах, при этом он наделен качествами высокоточной управляемой ракеты", – отметил Оздоев.

По словам собеседника агентства, боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" предназначены для уничтожения целей на линии боевого соприкосновения и в тактической глубине. Концерн "Калашников" впервые представит их на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Ранее в "Ростехе" сравнили применение ракеты "Изделие-305" в зоне СВО со скальпелем. Как заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации, "Изделие-305" используется российскими военными с хирургической точностью.

Между тем первые дроны-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом отправили в зону СВО. Разработчики утверждают, что устройства могут летать на большой скорости с перегрузками.