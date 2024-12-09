"Ростех": ракету "Изделие-305" в зоне СВО применяют с точностью скальпеля

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракета "Изделие-305" применяется в зоне СВО с хирургической точностью, заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев в интервью газете "Красная звезда".

Он рассказал, что ракету запускают с вертолетов, а каналы ее управления невозможно подавить с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель – за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект. В результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно", – пояснил Оздоев.

Он также рассказал об эффективности применения по БПЛА зенитных управляемых ракет "Игла" и об использовании в зоне СВО фугасных авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Одной такой бомбы хватит, чтобы "разнести в клочья" опорный пункт противника, заявил Оздоев. По его словам, ударная волна накрывает площадь 11 футбольных полей.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что готовы нарастить мощность, а также улучшить характеристики новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в таких объемах, которые потребуются Минобороны России.

Между тем Владимир Путин выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием.