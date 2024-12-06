Лавров заявил, что против России ведется гибридная война

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Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация официально не воюют, однако против Москвы ведется гибридная война. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал", – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что украинские военные не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия военнослужащих США.

В связи с этим российская сторона рассчитывает, что Запад всерьез воспринял сигнал с применением системы "Орешник", добавил глава ведомства.

"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы", – подчеркнул министр.

Владимир Путин в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар "Орешником". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Несколько дней назад президент РФ раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". Так, температура поражающих элементов составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает шести тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.