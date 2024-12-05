Депутат Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска "Орешника"

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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать место запуска "Орешника" была предсказуемой, заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

"Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно", – рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

Депутат посчитал, что так украинские войска попытались показать свою силу. "Орешник" должен ответить на эту попытку, уверен Колесник. Он посчитал, что нового удара не придется ждать долго.

В ответ на применение ВСУ западных дальнобойных ракет Россия ударила "Орешником" по заводу в Днепропетровской области. Ракета средней дальности была выполнена в безъядерном гиперзвуком оснащении, но она способна в том числе нести на себе ядерный заряд.

В свою очередь, Владимир Путин называл ракету надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ. Президент отмечал, что у страны есть запас подобных изделий.

