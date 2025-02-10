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10 февраля, 07:45

Политика

Российские войска усиливают наступление в ДНР

Российские войска усиливают наступление в ДНР

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Линия обороны ВСУ в ДНР рушится, российские войска продолжают освобождать новые населенные пункты, отмечают эксперты.

В районе Курахова российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, а расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" поразили укрепленные позиции противника.

На южных подступах к Часов Яру ликвидирован миномет противника, а в Дзержинске дроны-камикадзе помогли освободить город, уничтожая технику и живую силу ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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