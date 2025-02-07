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Установление контроля над Дзержинском (украинское название – Торецк. – Прим. ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволит освободить Константиновку. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что киевский режим превратил Дзержинск в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций.

"Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города", – рассказали в ведомстве, добавив, что освобождение города также открывает дорогу к выходу во фланг краматорской группировки противника.

В ходе операции в Дзержинске были освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории. За пять месяцев боев ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки. Это более 26 тысяч военнослужащих, уточнили в Минобороны России.

О том, что российским войскам удалось освободить Дзержинск в ДНР, стало известно в пятницу, 7 февраля. Он был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".