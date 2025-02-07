07 февраля, 16:04Политика
Российские войска освободили Дзержинск в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили Дзержинск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Украинское название города – Торецк. Его удалось освободить в результате активных наступательных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
Ранее бойцы этой группировки освободили населенный пункт Дружба в ДНР. Военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны противника.
До этого ВС РФ сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Операция началась с утра 6 февраля.
В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника. Российские подразделения отразили все атаки.
ВС РФ сорвали попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
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