Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Дзержинск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинское название города – Торецк. Его удалось освободить в результате активных наступательных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

Ранее бойцы этой группировки освободили населенный пункт Дружба в ДНР. Военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны противника.

До этого ВС РФ сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Операция началась с утра 6 февраля.

В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника. Российские подразделения отразили все атаки.