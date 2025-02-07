Российские войска освободили населенный пункт Дружба в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия вели подразделения группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве, добавив, что военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Вместе с тем ВС РФ сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Операция началась с утра 6 февраля.

Для этого украинские войска применили до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Также их штурмовые бригады попытались атаковать направление несколько раз.

В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника. Российские подразделения отразили все атаки.