ВС РФ освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили Барановку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новомлынск в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Освобождением Барановки занималась российская группировка "Центр", а Новомлынска – группировка "Запад". Также, по данным оборонного ведомства, ВС РФ поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области и Ямполовки в ДНР.

Потери украинских формирований составили более 220 человек, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 американского производства, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, добавили в МО РФ.

Ранее армия России ликвидировала объект энергетики Украины, который обеспечивал украинских военных. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, уничтожена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.