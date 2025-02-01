Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Формирования Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили поселок Крымское, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Этого удалось добиться за счет усилий группировки войск "Центр". В результате боевых действий поражение удалось нанести живой силе и технике четырех механизированных, а также мотопехотной и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино в ДНР.

Во время этих боев украинские силы потеряли до 570 военнослужащих, а также лишились двух танков, в том числе танка "Leopard", произведенного в ФРГ, и четырех боевых бронированных машин, девяти пикапов и трех орудий полевой артиллерии.

Накануне подразделения этой же группировки освободили Нововасилевку в ДНР. Таким образом, российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили три населенных пункта за неделю, включая это село. Также были освобождены Зеленое и Новоелизаветовка.

Кроме того, российские войска заняли поселок городского типа Великая Новоселка, а также нанесли поражение двум бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии, из-за чего противник потерял более 160 военных и танк.