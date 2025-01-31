31 января, 12:38Политика
ВС РФ освободили Нововасилевку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.
Как уточнили в оборонном ведомстве, бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили три населенных пункта за неделю – Зеленое, Новоелизаветовку и Нововасилевку.
Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили поселок городского типа Великая Новоселка, а также нанесли поражение двум бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии, из-за чего противник потерял более 160 военных и танк.
Кроме того, российские подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. Также было нанесено поражение шести украинским бригадам. В общей сложности украинские войска потеряли до 330 военнослужащих.
ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР