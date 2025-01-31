Герасимов поставил новые задачи после освобождения Великой Новоселки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов поставил новые задачи группировке войск "Восток" после освобождения Великой Новоселки в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции", – уточнили в оборонном ведомстве.

Там начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой Андрея Иванаева об обстановке в зоне СВО. Затем Герасимов отметил успехи "Востока" при освобождении Великой Новоселки и Времевки, поблагодарив военных за мужество и отвагу и вручив награды наиболее отличившимся бойцам.

О полном освобождении Великой Новоселки сообщалось 26 января. Населенный пункт удалось взять под контроль силами группировки войск "Восток" при активном наступлении подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

