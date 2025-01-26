Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 17:14

Политика

Российские войска освободили Великую Новоселку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия добилась освобождения населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, следует из телеграм-канала министерства обороны РФ.

Активное наступление подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" помогло установить контроль в поселке.

Ранее стало известно об освобождении села Зеленое в ДНР. Контроль в нем был установлен подразделениями группировки войск "Центр".

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районе пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка. ВСУ лишились до 650 военных, четырех ББМ, восьми автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика