Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия добилась освобождения населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, следует из телеграм-канала министерства обороны РФ.

Активное наступление подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" помогло установить контроль в поселке.

Ранее стало известно об освобождении села Зеленое в ДНР. Контроль в нем был установлен подразделениями группировки войск "Центр".

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районе пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка. ВСУ лишились до 650 военных, четырех ББМ, восьми автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

