Пушилин сообщил о тактических успехах ВС РФ в Часовом Яре

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Российская армия имеет тактические успехи в Часовом Яре, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

"Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать, но инициатива полностью <...> за войсками РФ. Мы видим перерезание всей логистики по трассе Димитров – Константиновка – Часов Яр. Что касается самого Часова Яра, то наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои", – уточнил он.

Ранее стало известно об освобождении Дзержинска в ДНР. Контроль установлен силами подразделений 1, 9 и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

Освобождение города открыло ВС РФ дорогу к выходу во фланг краматорской группировки противника, объяснили в Минобороны.

Позже российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР.

