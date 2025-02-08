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08 февраля, 22:39

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СК: ВСУ вели огонь по жилому кварталу ДНР, где не было военной техники

В СК заявили, что ВСУ обстреляли жилой квартал ДНР, где не было военной техники

Фото: МЧС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой район в Донецкой Народной Республике (ДНР), где не было вооружения и военной техники, сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление Следственного комитета по объединенной группировке войск.

Представители ведомства также указали, что следователи зафиксировали последствия удара украинских сил по центру Макеевки. Они установили, что повреждения были нанесены многоквартирным жилым домам, легковым автомобилям и объектам гражданской инфраструктуры.

"Пострадавшие в настоящее время госпитализированы для оказания необходимой помощи. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – отметили сотрудники следственного управления.

К настоящему моменту для устранения последствий украинской атаки в Макеевку прибыли студенты – спасатели реготделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, подчеркнули в свою очередь представители ВСКС. Им уже удалось собрать осколки и закрыть тепловой контур поврежденных зданий.

ВСУ обстреляли Макеевку 8 февраля. В результате случившегося пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Оказались повреждены многоквартирные дома и 15 транспортных средств.

В МИД РФ случившееся назвали актом преступного терроризма. Ведомство призвало ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия ВСУ.

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