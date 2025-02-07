Появились первые кадры освобожденного Дзержинска в ДНР

Появилось первое видео из освобожденного российской армией Дзержинска (украинское название – Торецк. – Прим. ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры из населенного пункта публикует РИА Новости

На видео – город, окруженный терриконами, на которых украинские войска выстраивали оборону.

Об освобождении Дзержинска в ДНР стало известно в пятницу, 7 февраля. Его удалось взять под контроль благодаря силам подразделений 1, 9 и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

Киевский режим превратил Дзержинск в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций, рассказали в министерстве обороны России. Однако взятие города теперь позволит ВС РФ освободить Константиновку. Открыта дорога к выходу во фланг краматорской группировки противника, объяснили в ведомстве.

