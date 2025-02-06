06 февраля, 12:38Политика
ВС РФ поразили военные аэродромы и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные поразили военные аэродромы и места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, удар по целям нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 142 районах.
Ранее ВС России на южнодонецком направлении захватили бронетранспортер британского производства, а разведчики группировки войск "Днепр" уничтожили станцию Starlink в Запорожской области.
Кроме того, российские средства ПВО за час сбили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря. Беспилотники были замечены 5 февраля в период с 19:00 до 20:00.
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