ВС РФ поразили военные аэродромы и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили военные аэродромы и места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар по целям нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

Ранее ВС России на южнодонецком направлении захватили бронетранспортер британского производства, а разведчики группировки войск "Днепр" уничтожили станцию Starlink в Запорожской области.

Кроме того, российские средства ПВО за час сбили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря. Беспилотники были замечены 5 февраля в период с 19:00 до 20:00.