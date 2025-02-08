Число пострадавших из-за обстрела ВСУ в Макеевке выросло до 11

Фото: телеграм-канал "Донецкое агентство новостей"

Количество пострадавших в результате атаки украинских сил на Макеевку выросло до 11 человек. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений ВСУ.

"На 18:00 по Москве поступили данные о гибели девушки (персональные данные устанавливаются). Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе двое детей – девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения", – уточняют местные власти.

Среди пострадавших оказались женщины 1995, 1976, 1959, 1952, 1943 и 1943 годов рождения и мужчины 1991, 1951 и 1948 годов рождения.

ВСУ обстреляли Макеевку 8 февраля. Изначально сообщалось об одной погибшей и 10 пострадавших. Получившим ранения уже предоставляется необходимая помощь, заверил глава ДНР Денис Пушилин.

Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Оказались повреждены многоквартирные дома и 15 транспортных средств.

В МИД РФ случившееся назвали актом преступного терроризма. Ведомство призвало ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия ВСУ.