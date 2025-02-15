В Москве проверяют электровелосипеды курьеров

В столице проходит рейд по электровелосипедам курьеров. Нарушителей штрафуют за превышение скорости, проезд по пешеходным переходам и другие нарушения. Если у транспортного средства выявят технические несоответствия, его могут отправить на экспертизу.

По словам инспекторов, благодаря таким проверкам количество ДТП с участием курьеров значительно снизилось. В ГИБДД отмечают, что на электровелосипеды начали устанавливать номера, что позволяет отслеживать нарушителей. Однако, как поясняют эксперты, до сих пор сложно определить, нужно ли регистрировать конкретное средство передвижения, если оно внешне похоже на мопед.

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