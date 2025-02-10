"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд среди водителей междугородних автобусов

Сотрудники столичной Госавтоинспекции провели рейд, во время которого искали нарушителей среди водителей междугородних автобусов. В ходе мероприятия выяснилось, что две машины вышли в рейс с неисправными тормозами.

Например, одного из водителей остановили для проверки документов и выявили у его транспорта неисправные тормоза. Мужчина уверял, что перед выездом автобус якобы проверял механик и не обнаружил проблем. У другого автобуса, который также остановили сотрудники ГАИ, нашли такую же неисправность.

Обоих водителей оштрафовали на 500 рублей. Механиков ждет наказание в виде штрафа от 5 до 8 тысяч рублей.



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